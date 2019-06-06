Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев осудил призыв представителя Киева в минской Контактной группе бывшего президента страны Леонида Кучмы к снятию экономической блокады с Донбасса, назвав подобные действия «изменой».

Свое несогласие с позицией Кучмы Арьев изложил в социальной сети Facebook, написав на своей странице, что односторонние уступки украинской стороны станут «сдачей нацбезопасности».

«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях - прямая измена Украине», - подчеркнул он.

Напомним: с предложением обсудить возможность снятия с Донбасса введенной Киевом экономической блокады глава украинской делегации в Контактной группе в Минске Леонид Кучма выступил накануне – в среду 5 июня. После этого бывший президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского дать публичный отчет, почему делегация Киева в Контактной группе в Минске получила подобные директивы.