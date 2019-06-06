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Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

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12:37   6 Июня 2019
Весь мир

Трамп угрожает Китаю пошлинами еще на 300 миллиардов долларов товаров

Трамп угрожает Китаю пошлинами еще на 300 миллиардов долларов товаров

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю тарифами по меньшей мере еще на 300 миллиардов долларов.

Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира резко возросла с тех пор, как в начале мая прекратились переговоры, направленные на прекращение ожесточенной торговой войны.

Несмотря на то, что Трамп заявил в четверг, 6 июня, что переговоры с Пекином продолжаются, с 10 мая никаких личных встреч не проводилось. Именно в этот день он резко повысил тарифы на список китайских товаров на 200 миллиардов долларов до 25%, что побудило Пекин принять ответные меры.

«На наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что получится», — сказал Трамп журналистам в четверг.

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Автор: Алла Ларионова
#китай #трамп #пошлины

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