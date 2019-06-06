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12:12   6 Июня 2019
Россия

Кудрин призвал разморозить пенсионные накопления

Кудрин призвал разморозить пенсионные накопления

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказался за разморозку пенсионных накоплений, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Политика Сегодня».

«Система называлась инвестирование пенсионных накоплений. — напомнил о временных мерах 2014 года Кудрин. — После этого была существенно реформирована система негосударственных пенсионных фондов, которые получили статус акционерных обществ, были созданы существенные резервы для страхования инвестиций. Я считаю, что можно разморозить, институт инвестирования сильный, и я за то, чтобы разморозить».

По мнению Кудрина, правительство РФ пока не готово к тому, чтобы разморозить пенсионные накопления. Он отметил, что в настоящий момент идет работа над параллельным механизмом пенсионного целевого капитала.

«Это будет другая система, которая, скорее всего, заменит тот механизм накоплений», - сказал Кудрин.

Отсрочка на формирование накопительной части пенсии в России действует с 2014 года. Мораторий, по мнению его авторов, был необходим, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда после сокращения страховых взносов в 2013 году. В 2012 году Правительство РФ пошло на сокращение страховых взносов для работодателей с 34% до 30%.

Решение было продиктовано кризисом 2009 – 2010 годов. После первой заморозки на индивидуальные счета перестали поступать 6% от накопительной части пенсии. Эта мера принесла в бюджет 300 миллиардов рублей. Предполагалось, что 2014 году мораторий будет отменен, однако этого не произошло.

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Автор: Григорий Рощин
#пенсии #кудрин #счетная палата #разморозка накоплений

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