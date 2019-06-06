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12:27   6 Июня 2019
Россия

Баки для раздельного мусора могут появиться в поездах дальнего следования

Баки для раздельного мусора могут появиться в поездах дальнего следования

Глава «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов и глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет «360».

Документ предполагает разработку совместного проекта по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в поездах ФПК дальнего следования. При реализации будут использованы лучшие технологии, которые предназначены для раздельного сбора мусора.

В РЭО также заявили о заинтересованности во внедрении систем раздельного сбора мусора.

«Мы с оптимизмом встретили проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, образуемых в поездах дальнего следования, и приветствуем развитие проекта», — сказал  Буцаев.

ФПК также подписала соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ЭкоТехнологии». Они займутся переработкой пластика. 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #ржд #мусор #экология

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