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12:23   6 Июня 2019
Весь мир

НАТО потратит 250 миллионов долларов на расширение базы в Польше

НАТО потратит 250 миллионов долларов на расширение базы в Польше

Североатлантический военный блок собирается расширить военную базу, расположенную в центре Польши – в местности Повидз в Великопольском воеводстве, вложив в это 250 миллионов долларов.

Об этом в эфире Польского телевидения в четверг заявил официальный представитель президента Польши Блажей Спыхальский.

«Мы говорим о 250 миллионах долларов, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО», - сообщил Слыхальский, особо отметив, что речь идет об «инвестиции НАТО – средствах из бюджета альянса».

На данный момент на территории Польши находится многонациональный батальон НАТО, численность которого составляет порядка тысячи военнослужащих, а также танковая бригада США численностью 3,5 тысячи человек на ротационной основе.

НАТО потратит 250 миллионов долларов на расширение базы в Польше

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Автор: Александр Люблинский
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