Решение по санкциям против России примут в июне на саммите ЕС

Решение по вопросу о продлении экономических санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет принято на саммите ЕС 20-21 июня. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в европейских структурах.

Ранее лидеры стран ЕС решили продлить санкции до 31 июля в декабре 2018 года. Ограничения коснулись финансового, оборонного и энергетического секторов. Также речь шла о товарах двойного назначения. В марте 2015 года в ЕС заявили, что действие санкций привязано к полному выполнению минских договоренностей.

«Политическое решение о продлении секторальных санкций полностью находится в компетенции Евросовета, который соберется на саммит 20–21 июня», — сказал источник РИА Новости.

Он также отметил, что Евросовет примет решение по вопросу санкций после того, как лидеры Франции и ФРГ сообщат, как выполняются минские соглашения.

По словам источника, позиция Евросоюза в отношении целостности Украины известна хорошо. Так он прокомментировал вопрос о вероятности продления мер. Также источник пояснил, что после того, как Евросовет примет решение по санкциям, через две недели оно будет официально опубликовано.