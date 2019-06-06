Вице-премьер Украины раскритиковал стратегию Зеленского по Донбассу

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал политику главы государства Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе. Он назвал ее «позорной и беспомощной», а также «началом пресмыкательства перед Москвой».

«Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает», — написал Кириленко в Twitter в четверг.

Накануне 5 июня состоялось заседание контактной группы (КГ) в Минске. Украинский представитель Леонид Кучма рассказал, что КГ обсуждала проблемы безопасности. Одна из договоренностей — указание не только самого начала «режима тишины», но и механизма его внедрения.

При этом спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса.