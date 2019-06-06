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11:57   6 Июня 2019
Россия

МИД РФ рассказал об отправке российских военных в ЦАР

МИД РФ рассказал об отправке российских военных в ЦАР

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что решение России отправить военных в миссию ООН в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) встретили в международном сообществе с пониманием, проблем с ним не будет.

Так он прокомментировал на ПМЭФ решение отправить российских военных в миссию ООН в ЦАР.

«Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет», — отметил Богданов.

Он назвал этот шаг важным для России. Ранее в апреле российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до 30 российских военных в состав миссии ООН в ЦАР. Они прибудут в страну в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #богданов #пмэф #цар

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