МИД РФ рассказал об отправке российских военных в ЦАР

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что решение России отправить военных в миссию ООН в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) встретили в международном сообществе с пониманием, проблем с ним не будет.

Так он прокомментировал на ПМЭФ решение отправить российских военных в миссию ООН в ЦАР.

«Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет», — отметил Богданов.

Он назвал этот шаг важным для России. Ранее в апреле российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до 30 российских военных в состав миссии ООН в ЦАР. Они прибудут в страну в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.