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Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

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11:58   6 Июня 2019
Россия

Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав допускает продление периода детства в России до 21 года. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву. 

Выступая на сессии «Демографические вызовы XXI века» на ПМЭФ, Яковлева упомянула о повышении возрастного порога. 

«Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года», — заявила она. 

Отмечается, что в первую очередь это связано с употреблением алкоголя и табака. 

Ранее глава Минздрава России Вероника Сковорцова заявляла, что период детства может продлиться до 30 лет. Она отметила, что на начало ВОВ оно составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет. Сейчас во всем мире порогом детства считается 21 год. 

«Политика сегодня» напоминает: Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минздрав #возраст детства

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