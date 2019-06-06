Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав допускает продление периода детства в России до 21 года. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

Выступая на сессии «Демографические вызовы XXI века» на ПМЭФ, Яковлева упомянула о повышении возрастного порога.

«Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года», — заявила она.

Отмечается, что в первую очередь это связано с употреблением алкоголя и табака.

Ранее глава Минздрава России Вероника Сковорцова заявляла, что период детства может продлиться до 30 лет. Она отметила, что на начало ВОВ оно составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет. Сейчас во всем мире порогом детства считается 21 год.

«Политика сегодня» напоминает: Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».