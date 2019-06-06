Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

 Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой

Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой
Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме
Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

 Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой

Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой
Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме
11:58   6 Июня 2019
Россия

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет. Мерой поддержки смогут воспользоваться нуждающиеся семьи с низким достатком.

Речь об этом зашла на пленарной сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?» на ПМЭФ-2019 в четверг, 6 июня.

Топилин обратил внимание, что сейчас вся материальная поддержка сосредоточена на семьях, где детям меньше трех лет. Для семей, где дети постарше, существуют программы поддержки только на региональном уровне, и это пособие очень низкое.

«Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», — сказал министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#дети #топилин #пособия #пмэф-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...