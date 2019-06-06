Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет. Мерой поддержки смогут воспользоваться нуждающиеся семьи с низким достатком.

Речь об этом зашла на пленарной сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?» на ПМЭФ-2019 в четверг, 6 июня.

Топилин обратил внимание, что сейчас вся материальная поддержка сосредоточена на семьях, где детям меньше трех лет. Для семей, где дети постарше, существуют программы поддержки только на региональном уровне, и это пособие очень низкое.