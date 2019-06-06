Первый зампред правления «Сбербанка» рассказал о внедрении искусственного интеллекта

Первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин рассказал о внедрении искусственного интеллекта. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня» в четверг, 6 июня, с Петербургского экономического форума.

По словам Ведяхина, самым сложным является кредитование физических лиц. Банк тратит на это 2-3 недели. Однако теперь от запроса клиента до выдачи денег процесс занимает лишь семь минут, благодаря внедренным технологиям — искусственному интеллекту, подчеркнул зампред.

«Да, десять лет назад люди рассуждали- вреден ли мобильный телефон. Так и с искусственным интеллектом. Он уже здесь», — заметил он.

Основной задачей, по его словам, является рассказывать людям о плюсах новых технологий.