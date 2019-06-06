Сечин заявил, что США в 2020 году станут чистым экспортером нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что уже в следующем году Америка станет чистым экспортером нефти, а еще через пять лет сможет экспортировать девять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в день, сообщает 6 июня РИА Новости.

Выступая в рамках энергетической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Сечин высказался о перспективах США в нефтяной сфере.

«Уже в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из США могут составить 9 миллионов баррелей в сутки», — сказал он.

«Политика сегодня» напоминает: с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум, где запланированы 170 деловых мероприятий, объединенных девизом «Формируя повестку устойчивого развития».