Кудрин предсказал рост российской экономики

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), усомнился в том, что Россию ждут серьезные экономические потрясения, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Я экономического кризиса не жду. Обсуждается возможность, в каком-то квартале экономический рост будет меньше нуля, войдет в рецессию, но полагаю, что не будет такого. Будет положительно», - спрогнозировал экс-глава Минфина.

От потенциального экономического роста Кудрин перешел к теме национальных проектов, которые в целом оценил позитивно. Но отметил недостаток мер для достижения показателей в некоторых случаях. Одним из радикальных и далеко идущих нацпроектов Кудрин считает проект цифровой экономики.

«Я бы хотел, чтобы таким проектом был бы проект образования и здравоохранения. — добавил Кудрин. — Но объективно в них не заложены нужные меры».

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных проектах в мае 2018 года. Согласно указу, до 2024 года Россия должна достичь поставленных целей по трем стратегическим направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 триллиона рублей.