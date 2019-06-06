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Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

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11:19   6 Июня 2019
Весь мир

Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Солдаты армии США покрасят заградительные сооружения на американо-мексиканской границе, чтобы они лучше выглядели. Об этом в четверг, 6 июня, сообщило издание The Hill.

«Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе, чтобы «улучшить их эстетический вид», — написал на своей странице в Twitter сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

По мнению политика, это позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков.

В этом году Пентагон отправил тысячи военных на границу США и Мексики, чтобы те оказали помощь таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальными мигрантами.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #мексика #стена

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