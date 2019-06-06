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11:17   6 Июня 2019
Россия

Минюст США пока не ответил на запрос о передаче Ярошенко в РФ

Минюст США пока не ответил на запрос о передаче Ярошенко в РФ

Российский запрос в Минюст США о возвращении осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на родину остается пока без ответа. Об этом 6 июня пишут РИА Новости со ссылкой на министра юстиции РФ Михаила Гальперина. 

В конце апреля этого года ведомство снова направило в Минюст США обращение по поводу передачи Ярошенко на родину для отбывания наказания. В 2013 году на такое же обращение Россия получила отказ, напомнил он. 

«Ждем ответа американской стороны», — сказал он.

«Политика сегодня» напоминает: Ярошенко осудили в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения. Преступление, за которое он отбывает наказание — сговор с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Ярошенко доставили из Либерии, где он был арестован девять лет назад. В 2016 году россиянин подал апелляцию в Нью-Йоркский суд, чтобы пересмотреть приговор, на что получил отказ. В Верховный суд он решил не обращаться. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #ярошенко

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