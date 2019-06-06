Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего руководителя страны Владимира Зеленского дать публичный ответ в связи появившейся информацией, что украинская делегация намерена на следующем заседании Контактной группы обсудить вопрос снятия блокады с Донбасса.

Свое возмущение бывший президент изложил на своей странице в социальной сети Facebook, назвав там же директивы, данные Зеленским украинским переговорщикам, «предательством национальных интересов Украины».

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!», - подчеркнул Порошенко.

Напомним: в среду 5 июня по окончании очередной встречи минской Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что на следующем заседании планируется рассмотреть вопрос о снятии с Донбасса экономической блокады. По его словам, с этим предложением выступил глава украинской делегации, экс-президент страны Леонид Кучма.