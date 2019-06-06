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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

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11:27   6 Июня 2019
Россия

Число абортов в России снизилось

Число абортов в России снизилось

За последние пять лет количество абортов в России сократилось. Если в 2013 году их было 881 тысяча, то в 2018 году — 567 тысяч. Об этом сообщила замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева на ПМЭФ-2019.

Кроме того, снижается число абортов, которые делаются по желанию женщины, — с 582 тысяч в 2013 году до 294 тысяч в 2018 году.

При этом Яковлева убеждена, что с помощью запрета на искусственное прерывание беременности нельзя решить демографическую проблему, которая возникла в России. По ее словам, это лишь приведет к увеличению материнской и младенческой смертности, что отразится на общей продолжительности жизни в России.

Напомним, в Петербурге с 6 по 8 июня проходит экономический форум.

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Автор: Виктория Разумовская

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