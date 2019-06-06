Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко обвинил Киев в нарушении двухсторонних договоренностей с Москвой. Он также отметил, что это плохо сказалось на российско-украинских отношениях, сообщает 6 июня РИА Новости.

Червоненко высказался о прошлогодней провокации Киева, когда в России были задержаны украинские моряки. По его словам, приказ нарушить госграницу России был преступным, а украинские власти никак не пытаются вести диалог с Москвой и освободить моряков. Червоненко считает, что Киев должен прямо предложить России «перевернуть страницу» в сложных отношениях.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — считает он.

Экс-министр подчеркнул, что для разрешения внутригосударственного конфликта на юго-востоке стране Украина должна вести диалог с Россией.

«В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе», — заключил он.

СМИ напоминает, в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Президент Путин назвал это провокацией и связал ее с желанием Петра Порошенко поднять рейтинг перед президентскими выборами.