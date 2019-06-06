Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал, какие шаги необходимо предпринять, чтобы вернуть бизнес в Россию. Его слова приводит корреспондент информагентства «Политика сегодня»:

«Первое – слабая судебная система. Здесь должны решаться все споры. Если она работает плохо, то защита бизнеса недостаточно выгодна. По опросу больше 50% представителей бизнеса не доверяют суду. Это серьезный приговор.

Второе – правоохранительная система. 70% бизнеса считают не безопасным ведение бизнеса в РФ»

Третье – госуправление. Оно не эффективно. Регуляторная гильотина - хорошая мера, если она не превратится в имитацию.

Четвертое – взаимоотношение центра и регионов. У нас непропорционально изменение полномочий и ресурсов. Сильно уменьшена самостоятельность регионов. Новые нацпроекты уменьшают самостоятельность регионов. Надо увеличивать. А определение сверху, что нужно делать – это уменьшение гибкости экономики.

Пятое – наша интеграция в мировую экономику. Нужно создавать более доброжелательную атмосферу вокруг России. Снижать санкции.

Шестое – технологический прогресс».