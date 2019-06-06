МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре в столице в четверг

Москву в четверг ожидает жаркая погода, воздух в столице прогреется до 31 градуса по шкале Цельсия.

Об этом 6 июля утром сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу Москва.

«Днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…31°С», - говорится в прогнозе.

В связи с этим москвичам и гостям столицы было рекомендовано избегать долгого пребывания на солнце, выбирать одежду в светлых тонах, носить головные уборы, а также пить побольше воды.