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10:34   6 Июня 2019
Россия

МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре в столице в четверг

МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре в столице в четверг

Москву в четверг ожидает жаркая погода, воздух в столице прогреется до 31 градуса по шкале Цельсия.

Об этом 6 июля утром сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу Москва.

«Днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…31°С»,  - говорится в прогнозе.

В связи с этим москвичам и гостям столицы было рекомендовано избегать долгого пребывания на солнце, выбирать одежду в светлых тонах, носить головные уборы, а также пить побольше воды.

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Автор: Александр Люблинский
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