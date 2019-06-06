Россия сможет создать атомный авианосец за 15 лет

Срок создания российского атомного авианосца займет 15 лет, если ВМФ России захочет его заказать. Об этом 6 июня заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в России «более чем готовы» создать такое судно.

«Мировой тренд разработки и строительства авианосца укладывается в 15 лет. В Америке, во Франции это срок, который является средним», — сказал он, выступая на ПМЭФ.

При этом Рахманов уверен, что Россия точно справится не хуже.

Построить такой авианосец по силам «Балтзаводу», «Северной верфи» или «Севмашу». По поводу последнего он отметил, что на «Севмаше» построили такое судно для индийского заказчика, причем отличного качества.

СМИ напоминает, с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Во время форума запланировано 170 мероприятий деловой программы. Они объединены под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».