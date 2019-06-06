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11:13   6 Июня 2019
Россия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвиняют в мошенничестве на 50 миллионов рублей

Главбуха посольства РФ в Израиле обвиняют в мошенничестве на 50 миллионов рублей

Следователи предъявили обвинение главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум лицам по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Отмечается, что многомиллионное хищение средств посольства выявили сотрудники МИД России. По данным СК, с октября 2012 по август 2014 года главбух посольства с сотрудником дипмиссии и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» похитили с валютных счетов более 49 миллиона рублей. Для этого они подделали распорядительные платежные документы.

На украденные деньги женщины купили в Москве и Подмосковье недвижимость, которая в ходе следствия была арестована, заявляет следствие.

«Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения»,  — говорится в сообщении.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #главбух #посольство в израиле

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