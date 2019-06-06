Сечин назвал энергетику РФ одной из первых заложниц политики санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели на ПМЭФ-2019, призвал сделать лейтмотивом обсуждения лозунг: «Давайте вернем рынку его былое величие». Его цитирует корреспондент ИА «Политика сегодня».

Сечин убежден, что российская энергетика стала одной из первых заложниц политики санкций.

«Политика США, думаю, она связана с осознанием принципиального ослабления роли США в мировой экономике. Еще в 2000 году превосходство экономики США над Китаем было почти в три раза по объему ВВП. Сейчас Китай почти на 25 процентов превосходит», — сказал он.

По словам главы «Роснефти», к 2050 году Китай будет превосходить экономику США в два раза.