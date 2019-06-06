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10:38   6 Июня 2019
Россия

Сечин назвал энергетику РФ одной из первых заложниц политики санкций

Сечин назвал энергетику РФ одной из первых заложниц политики санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели на ПМЭФ-2019, призвал сделать лейтмотивом обсуждения лозунг: «Давайте вернем рынку его былое величие». Его цитирует корреспондент ИА «Политика сегодня».

Сечин убежден, что российская энергетика стала одной из первых заложниц политики санкций.

«Политика США, думаю, она связана с осознанием принципиального ослабления роли США в мировой экономике. Еще в 2000 году превосходство экономики США над Китаем было почти в три раза по объему ВВП. Сейчас Китай почти на 25 процентов превосходит», — сказал он.

По словам главы «Роснефти», к 2050 году Китай будет превосходить экономику США в два раза.

«Подавление конкурентов стало доминантой экономической политики США», — сказал он, назвав такой способ ведения дел «обнаженным экономическим терроризмом».

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Автор: Виктория Разумовская
#санкции #роснефть #сечин #энергетика

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