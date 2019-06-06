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10:58   6 Июня 2019
Россия

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» планируют завершить в 2020 году

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» планируют завершить в 2020 году

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ремонтные работы авианосца «Адмирал Кузнецов» планируют завершить в 2020 году. Испытания корабля состоятся в 2021 году.

Речь об этом зашла на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пока у нас нет других заверений, мы, как и планировали основную часть работ закончить в 2020 году и провести испытания в 2021, ничего пока из этого не меняется. (Работы идут) по графику», — сказал он.

Ранее глава ОСК заявил, что повторное докование авианосца проведут на сухих доках 35 Судоремонтного завода. Он также говорил, что авианосец могут ввести в строй с задержкой в четыре месяца.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #авианосец #общество #адмирал кузнецов

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