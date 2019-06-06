Открытие офиса венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA в Москве состоится в июне. Сейчас готовится перевод людей из Лиссабона. Об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

«В этом месяце. Мы уже все сделали в мае, мы сейчас перевозим людей», — отметил министр в кулуарах ПМЭФ.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и Москва прорабатывают переезд офиса PDVSA в российскую столицу. Американские санкции против республики действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны дипломатов США.

В последнее время Вашингтон ужесточил ряд санкций против Каракаса, в том числе против госкомпаний. С 28 января в силу вступили санкции в отношении нефтегазовой компании PDVSA.