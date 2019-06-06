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10:24   6 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Пресс-секретаря Порошенко допросят из-за пропажи серверов СНБО

Пресс-секретаря Порошенко допросят из-за пропажи серверов СНБО

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко вызван на допрос по поводу исчезновения серверов из администрации президента Украины. Об этом 6 июня сообщают РИА Новости со ссылкой на экс-главу администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. 

Ранее из Facebook секретаря СНБО Александра Данилюка стало известно, что сервера с секретной информацией исчезли из ситуационной комнаты. Чуть позже информацию опроверг Цеголоко. Украинское ГБР завело уголовное дело по факту кражи серверов и мониторов из администрации президента. 

«Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуационной комнаты», — написал Портнов в Telegram-канале в четверг.

Ранее сообщалось, что Цеголко обвинил президента Зеленского в плагиате. Он заявил, что новоизбранный глава украл целый абзац выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #цеголко

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