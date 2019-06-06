Нанятый Федеральным агентством новостей для расследования убийства российских журналистов в ЦАР частный детектив Евгений Гвоздев допросил знакомую «фиксера» Мартина.

В июле минувшего года российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко поехали в Центральноафриканскую Республику для того, чтобы снимать фильм-расследование о мифической ЧВК Вагнера, которая якобы находится в стране. Они прибыли в ЦАР 28 июля, где были убиты спустя три дня в одном из самых опасных районов страны.

Журналистов направил финансировавшийся беглым олигархом Михаилом Ходорковским Центр управления расследованиями (ЦУР). Целью поездки являлся поиск неуловимой ЧВК Вагнера. При этом известно, что в стране открыто и законно работают российские военные инструкторы, обучающие местных военных и полицейских.

ЦАР является одной из самых опасных стран мира, на 80 процентах территории которой действуют бандформирования. Российские журналисты при этом не имели охраны. Кроме того, организаторы «путешествия» даже не снабдили их бронежилетами. Единственное, что получили россияне от ЦУР, это поддельные удостоверения сотрудников миссии ООН.

Выяснение причин гибели журналистов проводится как в ЦАР, так и в России. Журналистское расследование с участием известных российских корреспондентов проводит и Федеральное агентство новостей (ФАН). ФАН нанял частного детектива Евгения Гвоздева, который вскоре обнаружил, что журналисты стали жертвой хладнокровно спланированного убийства, в котором сошлись интересы властей Франции и Ходорковского.

Детектив рассказал, что в ходе расследования в ЦАР ему удалось найти свидетелей, знакомых с французским боевиком Домиником Кристофом. Предполагается, что именно он выступал в роли наемного «фиксера».

Гвоздев опросил местную жительницу, которая рассказала, что периодически встречалась с Кристофом и видела у него мобильные телефоны с именными наклейками Али, Мартин и Альфа. Также она сообщила, что Кристоф может быть связан с бандитскими группами, так как тот часто виделся с главой мусульманской группировки «Форсом».

Кроме того, детектив отметил, что важным обстоятельством оказался тот факт, что женщина проживает в районе «Пятый километр». Там, согласно билингу мобильного телефона, фиксировались передвижения Мартина, а также концентрируются боевики исламских банд.