Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

 Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой

Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой
Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме
Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Минздрав не исключает продление периода детства до 21 года

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет

Топилин предложил разработать пособие на детей до 18 лет
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады с Донбасса

 Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой

Экс-министр Украины заявил, что обман Киева сказался на отношениях с Москвой
Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Военные США покрасят стену на границе с Мексикой

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме
10:11   6 Июня 2019
Россия

Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни

Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что наивысший риск рецессии связан с ростом потребительских кредитов. Он составляет 30 % в годовом выражении, что превышает темпы роста доходов населения. 

«В 21 году можем получить рецессию из-за этого», — заявил министр на полях ПМЭФ-2019.

Его слова приводит корреспондент «Политики сегодня».

Глава Центробанка РФ Эльвира Наибулина, в свою очередь, не согласна с Орешкиным. Она подчеркнула, что рисков для финансовой стабильности нет. Кредитные организации создали буфер капитала, считает она.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они поддерживают свой уровень жизни в условиях низкого роста доходов», — уверена Набиуллина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#набиуллина #кредиты #пмэф-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...