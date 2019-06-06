Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что наивысший риск рецессии связан с ростом потребительских кредитов. Он составляет 30 % в годовом выражении, что превышает темпы роста доходов населения.

«В 21 году можем получить рецессию из-за этого», — заявил министр на полях ПМЭФ-2019.

Его слова приводит корреспондент «Политики сегодня».

Глава Центробанка РФ Эльвира Наибулина, в свою очередь, не согласна с Орешкиным. Она подчеркнула, что рисков для финансовой стабильности нет. Кредитные организации создали буфер капитала, считает она.