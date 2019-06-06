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9:59   6 Июня 2019
Россия

Кудрин назвал ситуацию с Калви шоком для экономики

Кудрин назвал ситуацию с Калви шоком для экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ-2019, напомнил, что сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он поделился, что это его любимый поэт и писатель, а любимый роман — «Дубровский». Его слова передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Там судебная тяжба, где помещик Троекуров подкупает суд и рейдерским захватом отбирает поместье. У нас иногда встречаются похожие ситуации сейчас», — сказал он.

Кудрин назвал ситуацию с Калви шоком для экономики

После лирического отступления председатель Счетной палаты сразу перешел к делу. По его словам, более 55 процентов бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети считают ее необъективной. 

«Семьдесят процентов бизнесменов считают ведение бизнеса небезопасным в России. Ситуация с Калви это показывает. События с Калви — это шок для экономики», — сказал Кудрин.

Кроме того, глава Счетной палаты прогнозирует потенциал роста экономики в ближайшие годы около двух процентов. В этом году, по его словам, рост составит меньше одного процента.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #кудрин #калви #пмэф-2019

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