Набиуллина заявила, что ЦБ готов в ближайшее время снизить ключевую ставку

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов в ближайшее время рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» на ПМЭФ-2019.

Набиуллина опасается, что нацпроекты и структурные изменения потребуют много времени.

«Невозможно все сделать сегодня-завтра, а есть желание сделать сдесь и сейчас», — сказала она.

По ее словам, предложение смягчить в России денежно-кредитную политику звучит часто.

«На наш взгляд смягчение денежно-кредитной политики создаст дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности страны. Сейчас инфляция составляет пять процентов», — сообщила Набиуллина.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня в Петербурге. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».