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10:22   6 Июня 2019
Россия

ЦБ лишил лицензии банк «Прайм Финанс»

ЦБ лишил лицензии банк «Прайм Финанс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Прайм Финанс» с 6 июня. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе на сумму более 268 миллионов рублей. Отмечается, что банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения нужных нормативов.

Кроме того, «Прайм Финанс» нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, из-за чего регулятор в течение последнего года неоднократно применял меры. В частности, дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Ключевые направления деятельности банка — обслуживание корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, розничное кредитование, а также привлечение вкладов населения. По данным ЦБ, кредитная органиц

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#банк россии

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