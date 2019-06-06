Силуанов считает, что закон о защите капиталовложений повысит доверие бизнеса к власти

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что первоочередная задача правительства сейчас заключается в том, чтобы подстегнуть экономическую активность.

«Взят курс на стабильность», — сказал министр, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Его слова передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Силуанов отметил, что экономический рост сейчас невысокий, однако это было ожидаемо. В первый квартал он составил лишь 0,5 процента.

«Мы раскручиваем этот маховик. Это не простая работа. За прошлый год у нас неплохой рост по прибыли. Налог на прибыль более 36 процентов», — сказал он.

Кроме того, глава Минфина отметил, что готовится закон о защите капиталовложений. Он позволит добиться более стабильных условий для предпринимателей и повысит доверие к власти.