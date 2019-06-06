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 Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

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Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

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9:27   6 Июня 2019
Весь мир

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

Спикер Конгресса США пожелала видеть Трампа в тюрьме

Глава палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что желает тюремного заключения для американского президента Дональда Трампа, сообщает Politico.

По данным издания, откровенное заявление Пелоси сделала во время беседы с однопартийцами. Спикер требовала начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Этим должен заняться как раз комитет по юстиции  палаты представителей во главе с Джерри Надлером.

«Я не хочу, чтобы его отстранили от должности, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму», — приводят слова Пелоси источники Politico.

Политик также заявила, что надеется на поддержку в том числе и республиканцев по импичменту Трампа. Основанием для такой процедуры демократы называют предполагаемое воспрепятствование хозяином Белого дома деятельности комиссии Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» РФ в президентские выборы.

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Автор: Арсений Аскольский
#трамп #конгресс #пелоси

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