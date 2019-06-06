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 Врача в США обвинили в убийстве 25 пациентов

Врача в США обвинили в убийстве 25 пациентов
9:21   6 Июня 2019
Весь мир

Врача в США обвинили в убийстве 25 пациентов

Врача в США обвинили в убийстве 25 пациентов

Суд в США предъявил обвинение в убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет 43-летнему врачу Уильяму Хьюзелу. Инцидент произошел в штате Огайо, передает телеканал Fox News.

Расследование шло шесть месяцев. Обвинители заявили, что Хьюзел, который работал в больнице врачом, сознательно назначал потенциально смертельные дозы мощного наркотического анальгетика для 25 пациентов, «не имея иной цели, кроме как ускорить их смерть».

Выяснилось, что мужчина назначал пациентам дозы, которые превышали норму в 10, 20 и 40 раз. Официальные лица сообщают, что его мотивы остаются непонятными. Адвокат врача считает, что Хьюзел «пытался облегчить боль пациентов, но не убивать их».

Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит 15 лет тюремного заключения за каждого умершего, то есть до 375 лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #криминал #врачи

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