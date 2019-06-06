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9:04   6 Июня 2019
Весь мир

Нанятый ФАН детектив допросил жандарма, пропустившего убитых российских журналистов через блокпост в ЦАР

Нанятый ФАН детектив допросил жандарма, пропустившего убитых российских журналистов через блокпост в ЦАР

Нанятый Федеральным агентством новостей для расследования убийства российских журналистов в ЦАР частный детектив Евгений Гвоздев допросил жандарма, пропускавшего россиян через пост в деревне Канга.

В июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Центральноафриканскую республику (ЦАР) для того, чтобы сделать документальное расследование, а точнее снять фильм о мифической ЧВК «Вагнера», которая якобы находится в ЦАР. Они прибыли в эту страну 28 июля. Спустя три дня, в ночь на 31 июля они были расстреляны.

Спонсором и организатором поездки являлся финансировавшийся беглым олигархом Михаилом Ходорковским Центр управления расследованиями (ЦУР). Целью поездки был поиск так называемой ЧВК Вагнера. При этом известно, что в ЦАР официально и на законных основаниях работают российские военные инструкторы, которые обучают местных военнослужащих, а также сотрудников полиции.

Не секрет, что на большей части страны действуют бандформирования, из-за чего ЦАР уже несколько лет считается одним из самых опасных мест в мире. ЦУР, зная это, не нанял для российских журналистов охраны. Более того, россиянам даже не дали бронежилетов. Однако, спонсируемая Ходорковским организация снабдила журналистов поддельными удостоверениями сотрудников ООН.

Нанятый ФАН детектив допросил жандарма, пропустившего убитых российских журналистов через блокпост в ЦАР

Причины гибели журналистов расследуются как в ЦАР, так и в России. Федеральное агентство новостей на протяжении длительного времени проводит журналистское расследование произошедшего. ФАН также нанял частного детектива Евгения Гвоздева. Он обнаружил, что журналисты стали жертвой спланированного убийства в интересах Ходорковского и французского правительства.

Во время своего расследования детектив допросил жандарма, которая пропустила российских журналистов 30 июля через пост Канга, который расположен в трех километрах от города Декоа.

По словам женщины, автомобиль с россиянами прибыл на пост 30 июля, в районе 18-19 часов. Она спросила у водителя, кем являются его пассажиры, на что тот ответил, что это журналисты из России. Жандарм также поинтересовалась, куда именно направляются трое мужчин. Водитель сообщил, что везет их в Декоа.

Нанятый ФАН детектив допросил жандарма, пропустившего убитых российских журналистов через блокпост в ЦАР

Правоохранитель также потребовала от россиян предоставить командировочное удостоверение. Те предоставили ей аккредитационное письмо, с которым она ознакомилась. После этого машину пропустили дальше.

На следующем посту автомобиль остановили военнослужащие национальной армии — ФАКА. Они отказались пропускать группу. Глава поста связался с военной базой ФАКА в городе Сибю и попросил передать трубку российскому военному инструктору, который запретил журналистам продолжать путь из-за небезопасности, особенно в ночное время, а также рекомендовал им переночевать в городе.

По словам опрошенных детективом свидетелей, журналисты в грубой форме и на повышенных тонах заявили, что никто не в праве запрещать им проезд. В результате автомобиль с россиянами проехал через пост.

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Автор: Виктория Разумовская
#расследование #ходорковский #журналисты #цар

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