Нанятый Федеральным агентством новостей для расследования убийства российских журналистов в ЦАР частный детектив Евгений Гвоздев допросил жандарма, пропускавшего россиян через пост в деревне Канга.

В июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Центральноафриканскую республику (ЦАР) для того, чтобы сделать документальное расследование, а точнее снять фильм о мифической ЧВК «Вагнера», которая якобы находится в ЦАР. Они прибыли в эту страну 28 июля. Спустя три дня, в ночь на 31 июля они были расстреляны.

Спонсором и организатором поездки являлся финансировавшийся беглым олигархом Михаилом Ходорковским Центр управления расследованиями (ЦУР). Целью поездки был поиск так называемой ЧВК Вагнера. При этом известно, что в ЦАР официально и на законных основаниях работают российские военные инструкторы, которые обучают местных военнослужащих, а также сотрудников полиции.

Не секрет, что на большей части страны действуют бандформирования, из-за чего ЦАР уже несколько лет считается одним из самых опасных мест в мире. ЦУР, зная это, не нанял для российских журналистов охраны. Более того, россиянам даже не дали бронежилетов. Однако, спонсируемая Ходорковским организация снабдила журналистов поддельными удостоверениями сотрудников ООН.

Причины гибели журналистов расследуются как в ЦАР, так и в России. Федеральное агентство новостей на протяжении длительного времени проводит журналистское расследование произошедшего. ФАН также нанял частного детектива Евгения Гвоздева. Он обнаружил, что журналисты стали жертвой спланированного убийства в интересах Ходорковского и французского правительства.

Во время своего расследования детектив допросил жандарма, которая пропустила российских журналистов 30 июля через пост Канга, который расположен в трех километрах от города Декоа.

По словам женщины, автомобиль с россиянами прибыл на пост 30 июля, в районе 18-19 часов. Она спросила у водителя, кем являются его пассажиры, на что тот ответил, что это журналисты из России. Жандарм также поинтересовалась, куда именно направляются трое мужчин. Водитель сообщил, что везет их в Декоа.

Правоохранитель также потребовала от россиян предоставить командировочное удостоверение. Те предоставили ей аккредитационное письмо, с которым она ознакомилась. После этого машину пропустили дальше.

На следующем посту автомобиль остановили военнослужащие национальной армии — ФАКА. Они отказались пропускать группу. Глава поста связался с военной базой ФАКА в городе Сибю и попросил передать трубку российскому военному инструктору, который запретил журналистам продолжать путь из-за небезопасности, особенно в ночное время, а также рекомендовал им переночевать в городе.

По словам опрошенных детективом свидетелей, журналисты в грубой форме и на повышенных тонах заявили, что никто не в праве запрещать им проезд. В результате автомобиль с россиянами проехал через пост.