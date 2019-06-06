Американский сенатор призвал Трампа помешать Болтону вести свою внешнюю политику

Американский лидер Дональд Трамп должен помешать советнику по нацбезопасности Джону Болтону и другим чиновникам вести свою внешнюю политику. Об этом заявил сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.

По словам сенатора, внутри правительства есть внешнеполитическая элита, которая может действовать «независимо от президента, иногда в конфликте с президентом». Например, когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, Болтон отдал контрприказ.

«Джон Болтон — невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всем мире, включая американцев, огромному риску», — уверен сенатор.

В связи с этим Блэк написал Трампу письмо, в котором призвал его не дать Болтону ввязаться в масштабную войну с Ираном. В своем обращении сенатор напомнил, что Трамп построил кампанию на том, чтобы положить конец войнам, а сейчас Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео раздувают новый конфликт, который может стать причиной гибели миллиона иранцев.