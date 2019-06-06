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8:46   6 Июня 2019
Весь мир

Американский сенатор призвал Трампа помешать Болтону вести свою внешнюю политику

Американский сенатор призвал Трампа помешать Болтону вести свою внешнюю политику

Американский лидер Дональд Трамп должен помешать советнику по нацбезопасности Джону Болтону и другим чиновникам вести свою внешнюю политику. Об этом заявил сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.

По словам сенатора, внутри правительства есть внешнеполитическая элита, которая может действовать «независимо от президента, иногда в конфликте с президентом». Например, когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, Болтон отдал контрприказ.

«Джон Болтон — невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всем мире, включая американцев, огромному риску», — уверен сенатор. 

В связи с этим Блэк написал Трампу письмо, в котором призвал его не дать Болтону ввязаться в масштабную войну с Ираном. В своем обращении сенатор напомнил, что Трамп построил кампанию на том, чтобы положить конец войнам, а сейчас Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео раздувают новый конфликт, который может стать причиной гибели миллиона иранцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #болтон #помпео

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