Набиуллина считает, что торговые споры США и Китая замедляют мировую экономику

Глава Банка России Эльвира Набиуллина убеждена, что торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином сильно замедляют развитие мировой экономики, а это влияет на Россию. Об этом пишет газета Nikkei.

«Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику и влияют на РФ», — сказала она.

Набиуллина отметила, что это объясняется большими объемами торговли России с Китаем и Евросоюзом. Кроме того, торговые разногласия могут привести к колебаниям цен на нефть.

Американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство дефицитом в торговле с Китаем. С 10 мая Штаты в очередной раз повысили пошлины с 10 до 25 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов рублей. В ответ Пекин ввел пошлины на пять тысяч товарных позиций из США на общую сумму 60 миллиардов долларов.