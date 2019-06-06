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 Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

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7:58   6 Июня 2019
Россия

Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево

Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево

Министерство промышленности и торговли России видит перспективное будущее у программы SSJ-100, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

В интервью газете «Известия» министр сообщил о перспективах самолета после катастрофы в аэропорту Шереметьево. Мантуров напомнил, что пора из данной ситуации сделать выводы по поводу инцидента.

Он напомнил, что SSJ-100 является первым в истории современной России гражданским самолетом, получившим не только российский, но и европейский сертификат. Мантуров отметил, что данная модель прошла более двухсот испытательных программ, а также более тысячи  полетов продолжительностью 2,5 тысячи летных часов.

Глава Минпромторга подчеркнул, что предприятие-производитель «Гражданские самолеты Сухого» продолжает работать, совершенствовать свой продукт. Он также отметил, что рыночный спрос на SSJ-100 остается стабильным.

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Автор: Олег Королев
#шереметьево #ssj-100

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