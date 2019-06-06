Екатеринбуржцы предложили площадки для строительства храма

Администрация города Екатеринбург опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма.

Глава города Александр Высокинский отмечает, что это не итоги какой-либо процедуры с определением конкретной площадки для строительства, а только лишь итоги по сбору сведений.

По его словам, площадки распределены на три группы: наиболее популярные (более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений), а также наименее популярные (менее 50 обращений, вплоть до одного).

На первом месте по популярности оказался пустырь, расположенный на перекрестке улиц Белинского-Фурманова. На втором месте - недострой гостиницы на улице Куйбышева, на третьем - площадка у Драмтеатра.

Всего с 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений. По результатам сбора мнений состоится экспертное обсуждение, а затем - общегородское рейтинговое голосование.