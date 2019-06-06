Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Екатеринбуржцы предложили площадки для строительства храма

Екатеринбуржцы предложили площадки для строительства храма

 Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею

Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею
Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

 Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине
Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли

Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли

 Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров
Екатеринбуржцы предложили площадки для строительства храма

Екатеринбуржцы предложили площадки для строительства храма

 Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею

Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею
Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

 Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине
Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли

Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли

 Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров
6:59   6 Июня 2019
Россия

Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею

Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею

Межсессионная встреча сопредседателей межправительственной комиссии КНДР и РФ состоится в Пхеньяне. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

В сообщении говорится, что в городе Пхеньян состоится межсессионная встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей.

Российскую сторону представляет глава Минвостокразвития Александр Козлов. Визит министра в КНДР продлится до 8 июня.

Козлов в мае заявлял, что в рамках грядущей встречи предстоит большая с РЖД, Минтрансом, Минэкономом и Минфином.

Предыдущее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в марте. Тогда Пхеньян представлял министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кндр #минвостокразвития

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...