Глава Минвостокразвития посетит Северную Корею

Межсессионная встреча сопредседателей межправительственной комиссии КНДР и РФ состоится в Пхеньяне. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

В сообщении говорится, что в городе Пхеньян состоится межсессионная встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей.

Российскую сторону представляет глава Минвостокразвития Александр Козлов. Визит министра в КНДР продлится до 8 июня.

Козлов в мае заявлял, что в рамках грядущей встречи предстоит большая с РЖД, Минтрансом, Минэкономом и Минфином.

Предыдущее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в марте. Тогда Пхеньян представлял министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ.