ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центробанк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие», говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ сообщает, что у кредитной организации ООО КБ «Взаимодействие» с шестого июня отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Согласно данным Центробанка, по величие активов банк занимал 444-е место в российской банковской системе.

Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию ЦБ привело к значительному (более 40 процентов) снижению капитала, что привело к возникновению оснований для банкротства. Это создало реальную угрозу вкладчикам и кредиторам.

Банк «Взавимодействие» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности., а также нарушал соответствующие законы и нормативные акты. В связи с этим в течение последнего года ЦБ применял к банку меры.