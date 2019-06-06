Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли

Россия работает над снижением зависимости от доллара переходу на расчеты в нацвлютах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, данные процессы идут не только по двусторонним каналам между Россией и Китаем, но с рядом другим стран, в первую очередь из числа крупных партнеров РФ. Лавров отметил, что процессы по дедолларизации также идут в рамках БРИКС.

Глава МИД РФ отметил, что в долгосрочной перспективе уже обдумывается мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара и создать систему, которая не будет зависеть от капризов администрации США и от того, чтобы превращаться в инструмент американской внутриполитической борьбы.

Лавров отметил, что доля торговли с Китаем, обслуживаемой нацвалютами, составляет 18 процентов. По его словам, доля продолжает расти.