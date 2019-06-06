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 Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров
3:30   6 Июня 2019
Весь мир

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики будут введены пять процентов пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что переговоры не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг. По его словам, если соглашение не будет достигнуто, то с понедельника начнут действовать пошлины в размере пяти процентов.

Также он отметил, что в среду будет достигнут определенный прогресс, однако его все еще недостаточно. По его словам, чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся обратно в США.

Ранее МИД Мексики заявил, что мексиканская сторона по-прежнему оптимистично настроена на итоги переговоров

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Автор: Олег Королев
#трамп #мексика

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