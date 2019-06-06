Полиция Египта заявила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая

Силы МВД Египта ликвидировали на севере Синайского полуострова 14 боевиков, причастных к совершению нападения на блокпост силовиков в Эль-Арише.

В заявлении ведомства говорится, что в ходе преследования нападавших силовикам удалось обнаружить группу боевиков в одном из заброшенных домов в районе аль-Мсаид.

В министерстве уточнили, что боевики стали стрелять по силам полиции. Террористы были уничтожены ответным огнем. При себе у них обнаружили 14 единиц оружия и три «пояса смертника».

Ранее сообщалось, что восемь сотрудников полиции Египта погибли при атаке боевиков на блокпост, расположенный в окрестностях города Эль-Ариш на севере Синая. В перестрелке погибли пятеро нападавших.

По данным местных СМИ, ответственность за атаку на себя взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена российским судом.