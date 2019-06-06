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3:12   6 Июня 2019
Весь мир

Полиция Египта заявила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая

Полиция Египта заявила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая

Силы МВД Египта ликвидировали на севере Синайского полуострова 14 боевиков, причастных к совершению нападения на блокпост силовиков в Эль-Арише.

В заявлении ведомства говорится, что в ходе преследования нападавших силовикам удалось обнаружить группу боевиков в одном из заброшенных домов в районе аль-Мсаид.

В министерстве уточнили, что боевики стали стрелять по силам полиции. Террористы были уничтожены ответным огнем. При себе у них обнаружили 14 единиц оружия и три «пояса смертника».

Ранее сообщалось, что восемь сотрудников полиции Египта погибли при атаке боевиков на блокпост, расположенный в окрестностях города Эль-Ариш на севере Синая. В перестрелке погибли пятеро нападавших.

По данным местных СМИ, ответственность за атаку на себя взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена российским судом.

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Автор: Олег Королев
#иг #боевики #египет

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