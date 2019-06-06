Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас

Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас. Об этом сообщает телеканал KSAT12 со ссылкой на местные власти.

Во вторник поздно вечером полицейские из города Робстаун преследовали внедорожник. Позже они остановили погоню из-за дождя и слякоти на дорогах.

Уйдя от преследования, внедорожник в резался в водосточную канаву неподалеку от города Корпус-Кристи. О произошедшем рассказали двое пострадавших, которых нашли идущими около дороги ранним утром в среду.

По данным телеканала, тяжелые травмы получили пятеро мигрантов.

Пограничный патруль США расследует инцидент, поскольку жертвы были были незарегистрированными рабочими из Сальвадора.

Борьба с потоками нелегальных мигрантов объявлена президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из приоритетов. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе, чтобы в обход конгресса использовать на строительство стены около 6,4 миллиарда долларов, предназначенных для других целей.