Россия и США обсуждают Венесуэлу и Украину, заявил Лавров

США и Россия продолжают обсуждать ситуации в Венесуэле, в Сирии и на Украине, несмотря на разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По словам главы МИД РФ, у Москвы и Вашингтона развивается плодотворный диалог по некоторым аспектам сирийского урегулирования, по Корейскому полуострову. Также продолжается обсуждение Венесуэлы и Украины.

Также Лавров отметил, что сейчас работает неформальная трехсторонняя российско-китайско-американская группа по Афганистану.

Он отметил, что Россия всегда готова к обсуждению.

Ранее в МИД РФ заявили, что после майских переговоров госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным есть перспектива возобновления диалога сторон, в том числе по информационной безопасности.