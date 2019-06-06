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2:35   6 Июня 2019
Весь мир

Россия и США обсуждают Венесуэлу и Украину, заявил Лавров

Россия и США обсуждают Венесуэлу и Украину, заявил Лавров

США и Россия продолжают обсуждать ситуации в Венесуэле, в Сирии и на Украине, несмотря на разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По словам главы МИД РФ, у Москвы и Вашингтона развивается плодотворный диалог по некоторым аспектам сирийского урегулирования, по Корейскому полуострову. Также продолжается обсуждение Венесуэлы и Украины.

Также Лавров отметил, что сейчас работает неформальная трехсторонняя российско-китайско-американская группа по Афганистану.

Он отметил, что Россия всегда готова к обсуждению.

Ранее в МИД РФ заявили, что после майских переговоров госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным есть перспектива возобновления диалога сторон, в том числе по информационной безопасности.

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Автор: Олег Королев
#сша #украина #лавров #венесуэла

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