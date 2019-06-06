Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

 Преступная халатность миллиардера Берсона грозит Петербургу потерей исторического особняка

Преступная халатность миллиардера Берсона грозит Петербургу потерей исторического особняка
Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

 Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине
Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

 Россия ждет от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров

Россия ждет от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров
Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

 Преступная халатность миллиардера Берсона грозит Петербургу потерей исторического особняка

Преступная халатность миллиардера Берсона грозит Петербургу потерей исторического особняка
Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

 Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине
Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

 Россия ждет от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров

Россия ждет от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров
2:15   6 Июня 2019
Весь мир

Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

Российским властям важно понять, как обещания нового украинского руководства будут воплощены в жизнь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров в интервью РБК отметил, что Москва пока не знает, какая политика будет у новых властей Украины в вопросе минских соглашений и в целом на российском направлении. По его словам, сейчас из Киева «звучат достаточно размытые сигналы».

Комментируя вопрос о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, Лавров заявил, что России важно понять, как все обещания «новых подходов и идей» будут воплощены в конкретные позиционные предложения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд неоднозначных заявлений в адрес России. Так, он заявил, что обострение конфликта в Донбасе - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...