Лавров призвал предоставить украинским властям время на конкретизацию политики

Российским властям важно понять, как обещания нового украинского руководства будут воплощены в жизнь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров в интервью РБК отметил, что Москва пока не знает, какая политика будет у новых властей Украины в вопросе минских соглашений и в целом на российском направлении. По его словам, сейчас из Киева «звучат достаточно размытые сигналы».

Комментируя вопрос о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, Лавров заявил, что России важно понять, как все обещания «новых подходов и идей» будут воплощены в конкретные позиционные предложения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд неоднозначных заявлений в адрес России. Так, он заявил, что обострение конфликта в Донбасе - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.