Россия ждет от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров

Москва предложила девять месяцев назад принять Вашингтону совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что во второй половине минувшего века дважды принимались заявления руководителей США и СССР о недопустимости и неприемлемости ядерной войны.

По его словам, почти как девять месяцев назад американским коллегам было предложено сделать тоже самое, но в современных условиях. Лавров отметил, что Вашингтон раздумывает над предложением.

Также министр напомнил, что в своей военной доктрине США официально занизили порог возможного применения ядерного оружия.

Ранее МИД РФ сообщал, что Москва в октябре минувшего года предлагала Вашингтону проект совместного заявления о недопущении ядерной войны и укрепления стратегической стабильности. Ответа до сих пор не последовало.