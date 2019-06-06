Полпред Зеленского заявил о самодискредитации Верховной рады

Верховная рада Украины мало принимает законодательных инициатив, тем самым дискредитируя свою работу. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, его мнение совпадает с «достаточно конструктивной» позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Стефанчук отметил, что начиная со всех переданных Верховной раде обещаний, план законопроектных инициатив перевыполняется. По его словам, за десять из 16 рабочих дней президента Зеленского было передано около десяти законопроектов.

Полпред отметил, что на прошлой неделе Рада имела низкую результативность. Так, во вторник из 40 вопросов были рассмотрены шесть, при этом результативным оказалось только одно голосование. В среду из шести предложений было рассмотрено одно, в четверг - из 46 были рассмотрены 14, шесть из которых были одобрены неоднократным переголосованием.