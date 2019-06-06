Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

Украденные беглым олигархом Михаилом Ходорковским деньги россиян направляются на разрушение России, заявил член Совета Федерации Игорь Морозов в интервью «Федеральному агентству новостей».

По его словам, кровавая история банка «Менатеп» (являлся основным акционером ОАО «НК «ЮКОС»), через который выводились деньги из государственных банков в частный сектор, основана на убийствах и захватах народной собственности.

Морозов отметил, что на протяжении десятилетия формировалась нефтяная отрасль, в которую вкладывались деньги трудящихся. При приватизации ресурсы были перехвачены «комсомольцами», близкими к власти. Сенатор подчеркнул, что Ходорковский был в числе первых, кто спекулировал на приватизационных аукционах.

По словам Морозова, в общих чертах эта история всем давно известна. Факты из фильма, который был показан НТВ, соответствуют действительности. Сенатор подчеркнул, что Ходорковский должен быть жестко наказан.