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Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

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1:09   6 Июня 2019
Россия

Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

Сенатор Морозов прокомментировал фильм НТВ об олигархе Ходорковском

Украденные беглым олигархом Михаилом Ходорковским деньги россиян направляются на разрушение России, заявил член Совета Федерации Игорь Морозов в интервью «Федеральному агентству новостей».

По его словам, кровавая история банка «Менатеп» (являлся основным акционером ОАО «НК «ЮКОС»), через который выводились деньги  из государственных банков в частный сектор, основана на убийствах и захватах народной собственности.

Морозов отметил, что на протяжении десятилетия формировалась нефтяная отрасль, в которую вкладывались деньги трудящихся. При приватизации ресурсы были перехвачены «комсомольцами», близкими к власти. Сенатор подчеркнул, что Ходорковский был в числе первых, кто спекулировал на приватизационных аукционах.

По словам Морозова, в общих чертах эта история всем давно известна. Факты из фильма, который был показан НТВ, соответствуют действительности. Сенатор подчеркнул, что Ходорковский должен быть жестко наказан.

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Автор: Олег Королев
#нтв #игорь морозов #ходоркоский

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